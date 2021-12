La truite de Côte d'Or, MIAM !

Elle peut être entière, en filet, en rillettes ou fumée, la truite peut s'envisager dans tous ses états ! Le chef Richard Bernigaud du resto l'Essentiel nous délivre ses astuces et recettes autour de ce poisson de rivière peu coûteux et délicieux !

En entrée ou en plat, la truite se cuisine facilement et rapidement ! Richard Bernigaud, chef du restaurant L'Essentiel à Dijon (12 rue Audra à Dijon) nous propose des filets de truite au four, un carpaccio de truite ou encore de la truite marinée. Voilà des recettes simples à réaliser, rapides à préparer et adaptées aux fêtes de fin d'année !

Richard Bernigaud, chef du Restaurant L'Essentiel, rue Audra à Dijon © Radio France - Caroline PAUL

Vous avez été nombreux à nous appeler pour nous donner vos propres recettes, et c'est en réécoutant l'émission que vous aurez en bonus 2 recettes à base de truite proposées par Colette et Nadine !

Le chef Richard Bernigaud nous a aussi conseillé la pisciculture Les Truites de l'Aube, à Veuxhaulles sur Aube dans le Châtillonnais ; sur place : des truites, des mousses, des rillettes, c'est qualitatif et c'est du circuit court !

Autre coup de cœur du chef, le restaurant L'Evidence, rue Jeannin à Dijon ; là aussi, vous tomberez sur des plats cuisinés maison et des produits locaux.