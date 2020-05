La truite, les secrets de ce délicieux poisson.

Le saviez-vous après le saumon, le cabillaud et le lieu, la truite d'élevage peut être commercialisée. C'est une loi de 1961 qui réserve en effet la truite sauvage "Fario" à une consommation personnelle et familiale. La technique de fécondation artificielle des truites s'est développée vers la fin du 19ème, avant le grand boum de l'élevage quelques dizaines d'années plus tard. La France est aujourd'hui le premier producteur mondial de truites arc-en-ciel avec plus de 40 000 tonnes par an, mais c'est bien des Etats-Unis que ce poisson est originaire.

La truite un poisson de saison © Getty - Cavan Images

Et si vous décidiez de préparer ce bon poisson, vous êtes en manque de savoir et d'idée, nos deux chefs, Stéphane Cuzin, chef de La Table du Marché Couvert à Bergerac et Mathieu Martin, chef du Saint James à Bordeaux, offrent leurs recettes, direction votre cuisine en suivant leurs conseils :

Truite & Fenouil & fleur de courgette pour 4 personnes de Mathieu martin

1 truite de 2kg, 400g de gros sel, 100g de sel

1 citron jaune 100 de vin blanc Maïzena

Huile olive

100g de crème liquide

2 g de sel fin

1 œuf

4 fenouils

1 botte aneth

1 botte ciboulette

200g huile pépin de raisin ,4 fleurs de courgettes, piment d’Espelette

Lever les filets de truites, retirer les arrêtes, rincer a l’eau, portionner en joli pavé et réserver. Mixer le gros sel et le sucre avec les zestes de citron jaune.

Recouvrir les filets de truites avec ce mélange et laisser 20 minutes. Rincer a l’eau claire.

Avec les carcasses, réaliser un fumet de poisson. Rincer les carcasses soigneusement, puis les mettre dans une casserole avec de l’eau froide a hauteur. Ajouter une goutte de vin blanc, porter à ébullition et laisser cuire 20 minutes. Filtrer et réduire a concentration. Monter à l’huile d’olive et épaissir si besoin.

Récupérer les parures de truites et réaliser une farce fine de poisson. Passer au tamis puis mettre en poche a douille et réserver.

Farcir les fleurs de courgettes avec la farce truite puis cuire au four vapeur pendant 6/7 minutes.

Prendre 2 fenouils et les passer à la centrifugeuse. Faire réduire ce jus au bain marie jusqu’à concentration. Passer au torchon et réserver.

Avec les 2 autres fenouils réaliser une salade très fine a la mandoline, réserver dans de l’eau et de la glace.

Prendre 2/3 de l’aneth et de la ciboulette puis mixer avec l’huile de pépin de raisin, sel fin et piment Espelette pour obtenir une huile verte et parfumé.

Snacké délicatement les pavés de truites (avec la peau pour protéger la chair) 3/4 minutes

Réchauffer et glacé les fleurs de courgettes dans le jus de fenouils concentrés.

Rouler la salade de fenouils dans l’huile verte et ajouter fleur de sel et quelques bâtons de ciboulette (2cm) et pointes d’aneth fraiche.

TRUITE MARINEE GRILLEE AU CHALUMEAU HARISSA BETTERAVE FRAMBOISE de Stéphane Cuzin

Condiment Harissa :

1 betterave cuite

1 barquette framboises

1c à c Moutarde violette Brive 1 pointe d’harissa ou Tabasco

Truite Gravlax

800gr de filet de truite désâreté 300g de gros sel

300g de sucre

1⁄2 botte d’aneth hachée

1 zeste de citron

1 c à c baies roses,

1 c à c poivre noir,

1 c à c graines de coriandre

Décoration Huile d’olive Cerfeuil

Mélanger le sucre, le sel, le poivre, le zeste de citron et l’aneth hachée.

Elever la peau et laver le filet de truite, le sécher. Dans le fond d’un petit plat, disposer le quart de la marinade, poser le poisson et recouvrir du reste de la marinade. Filmer et placer au frais 3h. Débarrasser le poisson de la préparation sucre/sel/aneth sous l’eau et bien essuyer avec un papier absorbant.`

Pour le condiment, dans un blender mixer tous les éléments ensemble (l’harissa mettre à votre convenance). Obtenir un appareil lisse, rectifier l’assaisonnement et réserver au frais

Découper 7 lamelles de truite et garder les serrées à l’aide de brochette ou bien de rayon de vélo, brulées à l’aide d’un chalumeau, comme pour les roses il faut un nombre impair

Déposer une quenelle d’harissa, les morceaux de truites, un trait d’huile d’olive, et quelques morceaux de cerfeuils