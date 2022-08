La verveine en cuisine : dans vos boissons et vos desserts

De toutes les variétés de verveines existantes, seulement deux d’entre elles sont consommées en Europe : la verveine citronnelle et la verveine officinale. Considérée comme sacrée lors de l’Antiquité, la verveine est une espèce végétale qui a toujours été connue pour ses bienfaits médicinaux. Mais elle dispose aussi de bienfaits nutritionnels, et d’un bon goût acidulé concernant la verveine citronnelle. De bonnes raisons de l’ajouter dans nos assiettes !

Quels sont les bienfaits de la verveine ?

Quelle que soit la variété de la verveine, elle a des vertus pour le transit intestinal. En plus de faciliter la digestion, la verveine calme les lourdeurs de l’estomac et les douleurs dues aux ballonnements. Les deux types de verveines consommées en Europe (citronnée et officinale) sont connus pour leurs propriétés antioxydantes, ce qui réduit les risques de cancers et de maladies cardio-vasculaires. De plus, la verveine citronnée a un effet légèrement sédatif, ce qui en fait un allié intéressant pour les personnes insomniaques, angoissées ou stressées.

Comment planter sa verveine ?

Les verveines citronnelle et officinale sont les espèces de verveines les plus couramment cultivées sous notre climat. Cette plante aime les jardins ensoleillés et ne supporte pas le froid. Il lui faut au moins 5 heures de soleil par jour pour bien fleurir. D’ailleurs, la verveine est une plante totalement hybride qui a l'énorme avantage de fleurir tout l'été, en offrant de très nombreux coloris qui vont du blanc au violet en passant par le mauve, rose ou rouge. Et ses fleurs aussi sont comestibles, tout comme ses feuilles, très utilisées en salade. Cette plante se récolte du mois de mai à la fin de l'été, de préférence le matin. Ensuite, vous pouvez faire sécher ses feuilles à l'air libre sur un papier journal, quelques jours dans un endroit ombragé, chaud et sec. Ou au four traditionnel, à 140 °C pendant environ une heure,