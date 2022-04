La violette de Toulouse : un trésor de Haute-Garonne au goût inoubliable

Utilisée dans des bouquets pour sa couleur ou en parfums pour apporter une douce odeur sucrée, la violette peut aussi se retrouver dans votre cuisine. En miel, tisane ou sirop, Hélène Vié, fondatrice de La Maison de la Violette à Toulouse, s’est passionnée pour cette fleur en produit à Toulouse.

La violette fait partie des seules fleurs qui fleurissent de décembre jusqu’à mars. Très prisée chez les fleuristes et les parfumeurs, elle l’est aussi chez les cuisiniers. A Toulouse, elle est particulièrement chérie car elle fait partie du patrimoine de la région. Hélène Vié, fondatrice de La Maison de la Violette, fait vivre cette fleur dans le quotidien des Toulousains, mais pas seulement. En plus de cultiver et de produire des pots et des produits dérivés à base de violette de Toulouse, cette passionnée du violet livre aussi ses produits partout en France. Entre ses jardins et sa boutique, cette carcassonnaise de 61 ans passe tout son temps avec ses fleurs préférées. Très vite, elle a su faire de cette fleur de Toulouse un incontournable en la déclinant en plusieurs produits. Après en avoir fait du thé, des infusions, du sirop et du miel, sa clientèle s’est bien agrandie. Elle a alors pu vendre ses fleurs à des cuisiniers qui la cuisinent en dessert ou en plats sucré-salés.

Les violettes de Toulouse du jardin de Hélène Vié. © Radio France

Comment entretenir les violettes de Toulouse ?

La violette de Toulouse est une plante qui se cultive en extérieur. Comme elle ne possède pas de graines, il est impossible de la trouver à l’état sauvage. Pour pouvoir s’assurer d’une nouvelle fleuraison tous les ans, il faut alors la bouturer. C’est pour cette raison que cette plante demande à être entretenue tout au long de l’année. De plus, elle demande à être taillée et effeuillée plusieurs fois par an. Il faut aussi s’assurer qu’elle ne meurt pas de soif l’été et l’arroser une à deux fois par semaine lorsqu’il fait chaud. Mais une fois l’hiver revenu, elle est résistante et se plaît tant qu’il ne gèle pas.

La violette dans votre crème anti-âge

Après huit années de recherches et grâce à l’aide de scientifiques et l’investissement de la région Occitanie, Hélène a pu prouver que la violette de Toulouse pouvait aussi être un produit de soin anti-âge. Il a donc été découvert que le feuillage de ces fleurs contient un actif anti-âge d’exception. Des cosmétiques à base de violette de Toulouse sont maintenant vendus sur le site de La Maison de la Violette et dans la boutique de Hélène.

Pizza de Félix au miel de Violette de Toulouse. © Radio France

Une pizza à la violette typique toulousaine

La violette de Toulouse se retrouve même dans une pizza ! A la pizzeria Felix, située à Toulouse, elle est à la carte, accompagnée de saucisses de Toulouse. Le pizzaiolo Matthieu Ramilien cuisine cette fleur en miel avec leur pâte à pizza au levain et 100% bio. De quoi ravir vos papilles et remplir votre estomac !