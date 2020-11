LAIT de POULE pour fêter le premier dimanche de l'Avent

Le lait de poule n’est pas une boisson mais un vrai aliment. Une préparation idéale lors des jours de grand froid quand l’organisme a besoin d’énergie et de douceur.

LAIT de POULE

Le lait de poule n’est pas une boisson mais un vrai aliment très nourrissant. Ce n’est pas pour rien qu’il figure parmi les aliments les plus énergétiques. Dans certains pays il se vend en pharmacie comme reconstituant. Néanmoins c’est une préparation idéale lors des jours de grand froid quand l’organisme a besoin d’énergie et de douceur.

Pour un lait de poule plus onctueux, remplacer 2 c à s de lait par 2 c à s de crème fraîche (à T° ambiante).

*Le lait de vache peut être remplacé par un lait végétal.

**le sucre peut être remplacé par du miel

Pour les adultes ce lait de poule peut être aromatisé avec un alcool, remplacer alors 1 c à s de lait par une c à s d’alcool. En Italie ce lait de poule est préparé avec du marsala, en Ecosse avec du whisky, tous deux sont vendus sous forme de liqueur.

***Mélange d’épices façon Régine : Les épices doivent être entières, prendre 1 cuillère à café ou 1 cuillère à soupe comme mesure puis dans un bocal mettre ensemble 4 mesures de graines d’anis vert, 1 mesure de clous de Girofle, 1 mesure de bâtons de cannelle écrasés en miettes (avec un marteau), 1 mesure de gingembre (de petits morceaux de gingembre râpés puis séchés), 1 mesure de noix de Muscade râpée. Moudre toutes ces épices ensemble, le mélange est prêt à être utilisé. Pour le conserver le placer dans un bocal en verre hermétique à l’abri de la clarté.

Par personne :

5 c à s rases de sucre en poudre**

1jaune d’œuf

7 c à s de lait à T°ambiante*

1 p de cannelle ou de muscade ou du mélange d’épices façon régine***

Dans une casserole, chauffer le lait et le épices sans toutefois le faire bouillir puis le laisser tiédir pour que les épices aient le temps d’infuser. Dans un bol, battre ensemble le sucre et le jaune d’œuf jusqu’à obtenir une jolie mousse. Faire réchauffer le lait jusqu’à ce qu’il commence à frémir puis le verser chaud petit à petit sur la préparation œuf/sucre dessus, bien mélanger pour obtenir une préparation homogène, un lait de poule à boire immédiatement !

Belle cuisine à tous, régine