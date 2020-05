Laitues en fête

Dans cette recette la laitue est cuite.

Une recette qui peut se préparer à l’avance et se faire cuire au dernier moment.

La sauce à la crème peut aussi se remplacer par de la sauce tomate.

Lors de la saison des oignons nouveaux, pour cette recette les préférer aux oignons secs.

*Choisir des feuilles de laitue jeunes assez grandes, celles qui se rapprochent du cœur mais garder la plus grande et la plus épaisse pour « l’entourage ».

**Le fromage blanc doit être épais sinon en mettre un peu moins.

***Vérifier que l’aluminium employé peut supporter les hautes températures.

Par personne :

8 à 10 feuilles de laitue* lavées et essorées

1 œuf

1 c à s de fromage blanc**

½ oignon épluché et émincé finement

Sel et Poivre

1 c à s d’herbes aromatiques ciselées

1 c à s de crème fraiche

Dans un saladier, mélanger ensemble œuf, fromage blanc, oignon. Saler, poivrer et mélanger encore. Répartir le mélange dans le creux de 2 feuilles de laitue. Puis entourer chaque feuille avec chacune la moitié des feuilles restantes en serrant le plus possible pour former des boules ou des paquets. Déposer dans un plat allant au four. Ajouter 1 c à c d’eau par paquet. Couvercler à l’aide d’un couvercle ou d’une feuille d’aluminium***. Enfourner sans préchauffage et cuire 25 min Th 6 (180°). Pendant ce temps, mettre la crème fraîche dans une casserole, saler et poivrer, la chauffer 3 à 4 min, ajouter les herbes aromatiques et réserver. Réchauffer la crème et au sortir du four la verser sur les paquets avant de servir.

A demain, belle cuisine à tous, régine