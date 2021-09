Lambda Brewing Project, pour des bières pétillantes et créatives

Lambda Brewing Project est une microbrasserie située au sud de Toulouse. Pour ces six brasseurs passionnés, le but est simple : créer des bières surprenantes, savoureuses et faciles à boire.

"Acheter une bière chez nous c’est comme aller à la boulangerie du coin pour chercher sa baguette de pain, on part avec un produit frais dont on connait la provenance et on emporte avec soi le sourire de celui qui l’a produit."

Chez Lambda Brewing Project, la proximité est une valeur primordiale. Brasserie à taille humaine, c'est un projet nés de plusieurs copains dont Yohann Rougier, l'un des gérants et Arnaud Fougerouse, docteur en Biologie, spécialiste des levures qui étaient nos invités dans Circuits Bleu, Côté Saveurs. La création d'une bière c'est toute une réflexion, un mélange de saveur réfléchi pour arriver à différents produits adaptés aux goûts de chacun.

Parmi leur gamme de bière, nous avons pu découvrir en direct le goût et les caractéristiques de la "Beach Please"

Pour l'équipe de la microbrasserie, il est important de s'inscrire dans une économie durable et équitable et de valoriser le local. Pour eux, il était alors important de mettre entre autre en valeur le travail de Sébastien Rocher de la Malterie Occitane à Lavaur à dans le Tarn dont la volonté est de produire du malt local.

Pour retrouver les bières de Lambda Brewing Project, vous pouvez entre autre aller chez Thomas Jouahri du Bouche à Louche, place de l'Ormeau à Toulouse, qui était également notre invité et qui a à cœur de valoriser le travail des producteurs locaux.

Nous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut consommer avec modération.

