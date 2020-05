Le 16 mai 2020, grande journée de solidarité avec les Disciples d'Escoffier en Vaucluse.

une journée de solidarité pour les agriculteurs et les restaurateurs Avignonnais et Vauclusiens

Franck Jacquier est le président des disciples d'Escoffier Provence Languedoc.

Il a mis en place avec quelques partenaires ( dont la chambre d'agriculture, Groupama qui est à l'origine du projet, et les établissements "Fillière et Cie" à Avignon ) une journée de solidarité pour les agriculteurs et les restaurateurs Avignonnais et Vauclusiens le 16 mai.

Des paniers seront mis à disposition des restaurateurs ( avec asperges, fraises, porc vauclusien, épeautre .. ) que les chefs cuisineront comme ils le souhaitent. Vous pourrez acheter vos repas à emporter pour 14€.

la liste des restaurateurs qui participent à cette opération :

La maison de la tour, Avignon - 09 86 22 29 73

Brunet frères Traiteur, Monteux - 04 90 66 33

Le moutardier du pape, Avignon - 06 37 83 53 38

"Un chef en cuisine" - 06 62 49 66 50

La treille, Avignon - 04 90 16 46 20

Le petit chaudron, Avignon - 04 86 34 71 93

Traiteur Marseille by Camille, Carpentras - 04 90 66 87 80

Bistrot Gabin, Avignon - 06 59 44 78 45

Mines de saveurs, Avignon - 04 90 25 48 75

Le puits fleuri, les Beaumettes - 04 90 72 45 49

Le mas de l'Echanson, Chateaurenard - 04 90 95 98 18

L'Oulo, Mazan - 04 90 69 87 64

Réservations avant le 13 mai !

Chaque restaurateur proposera son propre menu ! Les réservations se feront directement auprès des chefs, et une partie des bénéfices sera reversée à une association Avignonnaise.

Auguste Escoffier, un maître de la cuisine française !

Plus de quatre-vingt cinq ans après sa disparition (1935), Auguste Escoffier reste un maître de la cuisine française sans avoir perdu de sa modernité. Redécouvrez son histoire..