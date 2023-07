Le basilic pour accompagner légumes, fruits et sauces

Le basilic, qui se décline en plusieurs variétés, est une plante goûteuse et gourmande. Savez-vous que c’est le basilic pourpre, avec ses feuilles ovales, qui a le plus d’arômes ? Légèrement épicé et poivré, il peut faire penser au gingembre.

Le basilic peut se manger frais, cuit ou séché. Frais dans du pesto, des salades, des sauces... Fraîchement cuit, pour parfumer des carpaccios, de la viande ou du poisson. Il se marie aussi très bien avec des légumes tels que les aubergines, les courgettes, les tomates, et les fruits, comme le melon, la pastèque, la fraise ou encore l’abricot. Vous pouvez aussi le consommer séché, dans de l’huile d’olive, du vinaigre, ou des sauces fraîches à base de citron.

Il aime enfin aussi les fromages frais. Ainsi, c’est un délice lorsqu’on l’associe à de la mozzarella ou du fromage de chèvre.

France Bleu vous propose d’ajouter une pointe de fraîcheur à toutes sortes de préparations culinaires grâce à cette plante qui se glisse un peu partout.

Comment bien entretenir son basilic d’intérieur ?

Pour prendre soin de son basilic d’intérieur, c’est assez simple. Il vous suffit de :

Placer le basilic à un endroit bien exposé au soleil

Entre les mois de mai et d’août, période de récolte des feuilles, il est important d’ajouter de l’engrais au terreau

Arroser le basilic.

Comment bien arroser son basilic d’intérieur ?

Il faut être assez délicat en ce qui concerne l’arrosage de la plante. Ainsi, il faut :

Arroser le basilic tous les jours !

Arroser de manière à garder le terreau légèrement humide, sans noyer les graines et les racines du basilic

Ne pas arroser les feuilles du basilic