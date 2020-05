Le bettelman ou mendiant

Un dessert typiquement alsacien qui "tient au corps" et comble les petits creux entre deux repas. Il se fait essentiellement avec des cerises noires, ça tombe bien c’est la saison. On peut mettre d'autres fruits, mais il faut qu'ils soient juteux, puisque c'est le jus, qui en s'infiltrant dans la pâte, lui donne toute sa saveur.

On préchauffe d’abord le four à th.7 (210°C),

On fait chauffer 50 cl de lait, et on le verse bouillant sur 5 petits pains au lait un peu rassis (ou un reste de brioche rassis) pour les détremper. Ecrasez-les avec une fourchette et il est préférable d'enlever la croûte

Ajoutez 125 g de sucre et un sachet de sucre vanillé, un peu de cannelle, remuez, ajoutez 4 oeufs un à un, remuez, ajoutez 1 verre à liqueur de kirsch, mais si vous avez des enfants, passez cette étape. Mélangez bien le tout, puis ajoutez les cerises dénoyautées.

Beurrez un moule à cake, ou un plat rectangulaire en pyrex, en porcelaine ou en terre cuite et versez-y la préparation.

Saupoudrez de chapelure, parsemez de noisettes de beurre, puis enfournez pour 1 heure.

Ce dessert peut se manger chaud, tiède, ou froid, et se conserve plusieurs jours