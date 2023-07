Le Bien Manger c'est Capitole

C'est ce week-end que le centre de Toulouse devient la capitale du bon, au Capitole. Dès 11h ce vendredi 7 juillet 2023, et jusqu'au dimanche 9 juillet, le terroir est à l'honneur.

ⓘ Publicité

Même la Coupe du Monde sera là !

Parce que les valeurs du rugby rejoignent celles du bien-manger, le festival exposera la Coupe du monde de rugby 2023 samedi 8 juillet 2023 de 14h à 19h. Samedi soir, ambiance entre swing et rock avec le groupe Froggy Blues Compagnie. Dimanche, la fanfare des Open Bardes vont rythmer la mi-journée.

La place du Capitole © Getty

Des ateliers culinaires seront proposés entre 11h et 13h pour réussir des plats simples et de saison. Devenez des experts de l'antigaspi grâces aux animations ludiques proposées. Préservez votre santé dès l'assiette. Découvrez la lactofermentation. De nombreux viticulteurs et interprofessions viticoles se feront un plaisir de vous faire découvrir le plus grand vignoble de France dans la capitale européenne du vin.

2 émissions en direct avec Alban Forlot

France Bleu Occitanie, qui défend le bien manger toute l'année, installe ses micros au Capitole. Depuis quelques semaines nos différents rendez-vous d'antenne accueillent les acteurs de la food. Et ce week-end, nous serons au 1er festival du Bien Manger.

Vendredi : 10h-11h

Samedi : 10h-12h

Dégustez et partagez à toute heure en famille ou entre amis, un plateau de fromages et charcuterie, un aligot, un burger, une glace fermière ou des fruits frais... Avec nous : les membres des réseaux Bienvenue à la Ferme et Marchés de Producteurs de Pays.