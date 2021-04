Le bio pas cher pour tous, crédo d'Aurore Market, start-up aveyronnaise spécialisée dans la vente en ligne

Grâce à un système de cotisation annuelle, les adhérents d'Aurore Market ont accès à plus de 3000 références de produits bio à des tarifs très avantageux. Un modèle qui plaît aux consommateurs et permet à cette jeune entreprise de compter près de 50 salariés en seulement 3 ans et demi d'existence.