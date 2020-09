Le bonheur est dans le pré à la bergerie du Mourié

Hélène Desperques et Jérémie Trilles produisent du fromage et des yaourts à partir de lait de brebis qu'ils élèvent eux-mêmes. Une reconversion réussie pour cette ancienne éducatrice spécialisée et cet ancien ingénieur, installés dans le Nord du Tarn-et-Garonne.