Le bouillon de poulet par Floriane Sitz

On prend un poulet fermier entier, on lève les filets, on coupe les cuisses, les ailes et la carcasse. Cette dernière on va la mettre dans de l’eau bouillante pour la blanchir, afin d’éliminer toutes les impuretés.

Cette carcasse de poulet, on la fait revenir avec une base aromatique au choix, par exemple carottes, branche de céleri, oignons, ail et on peut rajouter du gingembre, de la citronnelle, du combawa mais à la fin de la cuisson pour garder la fraîcheur de ces produits. On met tous ces ingrédients dans une eau froide et on porte à ébullition, puis on baisse le feu pour laisser une cuisson à petits frémissements pour mijoter durant 2h et demi, 3h.

Puis on va filtrer ce bouillon en le passant dans une passoire agrémentée d’un morceau de gaze et ce bouillon on va l’utiliser pour cuire les cuisses et les filets de poulet à la poêle. On fait dorer les morceaux et on rajoute régulièrement le bouillon pour faire un joli braisage. Et si il vous reste du bouillon, vous pouvez l’utiliser pour réaliser un risotto qui accompagnera parfaitement cette recette de poulet cuit au bouillon,

floriane sitz cheffe du cokoon à strasbourg - Yzabel chalaye

L'ustensile fétiche de Floriane, c'est une maryse, cette spatule souple permettant de racler les bords ou les fonds d'un récipient ou de mélanger délicatement les préparations.

