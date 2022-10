Le Camion Cuisine, l’école ambulante du bon

Depuis 10 ans, l’association “ Les Enfants Cuisinent " sensibilise les enfants et les jeunes de 2 à 20 ans au “Manger bon, Manger sain” en proposant des ateliers dans les écoles mais aussi dans les hôpitaux, les crèches, les centres aérés.... Bref, dans tous les lieux qui accueillent des enfants.

Aujourd’hui, elle a décidé d’aller plus loin et d’aider les millions de personnes en situation de précarité qui, pour conserver leur logement, n’ont pas d’autres choix que de restreindre d’autres postes de dépenses, dont celui consacré à l’alimentation.

C’est pourquoi, elle s’est dotée d’une cuisine mobile, appelée Camion Cuisine pour aller à la rencontre de ces familles et leur permettre ainsi d’accéder à une alimentation de qualité et bonne pour leur santé.

Des objectifs clairement identifiés

• Donner les clés d’une alimentation à la fois simple, saine et équilibrée à un maximum de personnes en situation de précarité en leur donnant des conseils concrets et adaptés et des idées recettes.

• Lutter contre les inégalités alimentaires présentes au sein des zones rurales et des quartiers prioritaires en engendrant et/ou participant à une dynamique locale en faveur du mieux-manger pour tous.

• Construire des actions à partir des besoins et ressources des personnes et les rendre accessibles au plus grand nombre. Les recettes seront réalisées à partir de produits du quotidien et d’ustensiles de cuisine simples, afin qu’elles soient facilement reproductibles et dans le respect d’un budget réduis.

Ce camion est équipé d’un écran, afin de diffuser les informations utiles aux participants et sur nos partenaires. Le format vidéo permet également de toucher des personnes ne sachant pas bien lire et/ou ne parlant pas bien le français.

Planning de la prochaine tournée

Les premiers ateliers en Ile-de-France sont d’ores et déjà programmés, entre septembre et décembre.

• Le 24 septembre à Saint-Denis

• Le 28 septembre à Plaisir

• Du 10 au 14 octobre dans les écoles des communes de l’agglomération de Cœur d’Essonne

• Le 13 octobre à Etampes

A partir de janvier 2023, le Camion Cuisine réalisera un tour de France en 100 étapes.