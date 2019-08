Le Champion de cannelés 2018 vous offre une recette de cannelé à la tomate

Bordeaux, France

Le cannelé est une délicieuse gourmandise sucrée, très colorée et craquante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Ce cannelé est de tradition à Bordeaux, les files d'attente devant les différentes enseignes de cannelés sont de plus en plus longues, surtout en période touristique. depuis quelques années c'est un véritable engouement pour cette bouchée cuite dans un moule en cuivre, pour une conduction de chaleur parfaite, moule légèrement strié et haut, dont le diamètre peut se situer entre 3 et 6 cm. Les écoles de cannelés s'ajoutent à la vente, et le Chef Michael Guedj fait aussi sa proposition d'école, où vous apprenez à réaliser le parfait cannelé, tout comme les locomotives Baillardran et La Toque cuivrée. La dernière création du Chef Michael Guedj sur une base de pâte cannelé, contient du jambon de Bayonne, du piment d'Espelette, et du fromage de brebis Ossau Iraty.