Le château Bélingard à Pomport

Au cœur des vignes vous emmène au château Bélingard à Pomport découvrir le château Bélingard. Ce beau domaine dispose depuis le château d’une magnifique vue panoramique sur tout le vignoble du Bergeracois et les différentes appellations qu’il produit.

Au coeur des vignes, reportage France bleU Périgord ( sommaire)

Vue panoramique du Château Bélingard © Radio France - Marie -Dominique PRIVE

Le Château Bélingard , une page d'histoire à ciel ouvert.

Après un début de parcours dans le consulting, Laurent de Bosredon a rejoint le domaine familial en 1980. Le vignoble, conduit de manière raisonné, s’étend sur 75 hectares dans le Bergerac et le Monbazillac. Les cépages rouges sont le merlot, le malbec et les deux cabernets. Les blancs sont vinifiés à partir du sémillon, du sauvignon et de la muscadelle.

Au coeur des vignes, reportage France bleu Périgord ( 1ere partie)

Le château Bélingard plonge ses racines dans le passé lointain. Son nom viendrait du celte. Vous trouverez sur place un rocher taillé en forme d’autel de sacrifice, vieux de 3 000 ans.

L'autel aux sacrifices au château Bélingard - Marie Dominique PRIVE

Les vendanges 2020 au château Bélingard , Benoit Coq et son équipe de vendangeurs dans les rangs du sauvignon gris

Le château Bélingard, un site exceptionnel, qui nous livre les secrets de l’élaboration des grands vins de Bergerac et Monbazillac. Benoit Coq, nous explique les vendanges du sauvignon gris.

Au coeur des vignes, reportage sur France bleu périgord (2e partie)

Laurent de Boresdon et Benoit Coq © Radio France - Marie Dominique Privé

Les Appellations du château Bélingard

Le botritis sur la grappe de raisin © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Au cœur d’un paysage viticole époustouflant vous dégusterez pour votre plaisir une gamme de vins produits depuis 200 ans et qui relèvent depuis 1936 des Appellations d’Origine Contrôlées :

– Bergerac Blanc Sec,

– Bergerac Rosé,

– Bergerac Rouge,

– Côtes de Bergerac Rouge,

– Côtes de Bergerac Blanc,

– Monbazillac.

Au coeur des vignes, reportage sur France Bleu Périgord ( 3e partie)

Le chai de vinification avec Maxime roche

Une attention constante à la vigne et au chai conduit à un subtil équilibre des vins du château Bélingarrd regroupés en 3 grandes catégories : Les Grandes Signatures, Les Incontournables et Les Vins Plaisir. De millésime en millésime, les vins rouges, blancs, et liquoreux sont le fruit d'une même exigence : la perfection de la vigne à la vinification.

dans le chais Laurent de boresdon et Maxime Roche © Radio France - Marie Dominique PRIVE

L'accord Mets et vins à La table du Marché à Bergerac

La table du Marché avec le chef Stéphane Cuzin © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Au coeur des vignes , reportage sur France Bleu périgord (4e partie)

Les vins du Château Bélingard sont à découvrir à la table du Marché chez le chef Stéphane Cuzin. Il relève le défi d'un accord " Mets et vins". Juste à côté des Halles, les grandes baies vitrées et la façade rouge de la maison attirent le regard et formulent l’invitation. Chez Stéphane Cuzin, on retrouve l’esprit de ces bistrots d’antan, avec son espace ouvert et accueillant, ses assiettes du marché qui oscillent entre tradition et modernité, mais tout de même une décoration contemporaine qui ramène au présent.

l'équipe de la table du Marché à Bergerac © Radio France - Marie Dominique Privé

- En Entrée : une mini betterave rôtie vinaigrette aigre douce, accompagnée de quelques oignons marinés pour accompagner Château Belingard Réserve 2018 Bergerac Sec AOC Assemblage Sauvignon 70% et Semillon 30 % , le vin est fermenté et élevé sous bois . C’est un vin complexe aux arômes de Mangue et de litchis avec beaucoup de fraîcheur en bouche sous tendu pas du volume et du gras. Le boisé est discret mai complète admirablement l’équilibre aromatique du Vin

- En plat Principal : une filet de canette avec son jus réduit aux noisettes torrifiées et ses petits topinambours ORTUS de Château Belingard 2016 Côtes de Bergerac Rouge AOC Assemblage de Merlot 60 %, Malbec 25 % et Cabernet Sauvignon 15%,ce vin a un nez intense de petits fruits rouges soutenu par le caractère épicé du Malbec. Son long élevage en barrique ( 18 mois avec 50% de barriques neuves) apporte de la structure qui se marie très bien avec la volumineuse et voluptueuse charpente tannique des raisins . L’équilibre est parfait mais impose un plat à la hauteur.

- En Dessert : Crème et châtiment à base de fraises et de fromage de chèvre fumé avec le Château Belingard Réserve 2016 Monbazillac AOC . Choisi pour sa fraîcheur malgré la sucrosité de ses raisins botrytisés, le nez caractéristique de la surmaturation et les arômes de fruits compotés et confis , ce vin liquoreux conserve une vivacité et une légereté en bouche qui permets tous les mariages même les plus hardis.

Bon appétit !