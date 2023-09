Le chef Christophe Marchais relève le défi de la Tournée des Marchés France Bleu aux Halles de Châteauroux

France Bleu, en partenariat avec Domitys, crée l'événement et organise sa tournée des marchés, du 20 septembre au 22 octobre 2023 pour mettre en valeur les circuits courts et les savoir-faire locaux. Venez nous rejoindre le jeudi 5 octobre aux Halles de Châteauroux. Entre 9h et 11h, Sandrine Duval et Maxime Daniel seront avec Christophe Marchais le chef du Restaurant « Jeux 2 Gouts ».

Un chef en cuisine à bord de notre studio mobile

De 9h à 9h30 Sandrine Duval, Maxime Daniel et Christophe Marchais partiront faire les courses sur les étales des Halles de Châteauroux avec un budget de 40 euros. Et à partir de 9h30 on commencera à cuisiner un repas pour 6 personnes. A l’issue de cette préparation, les personnes présentes sur le marché pourront déguster ce que Christophe aura préparé et savourer la qualité des plats.

Christophe Marchais, agitateur de saveurs

Chef du restaurant « Jeux 2 Gouts », rue Grande à Châteauroux, Christophe Marchais revendique une cuisine raffinée, authentique et généreuse. Elle s’appuie sur les bons produits qu’offre notre région et vous surprendra par sa subtilité alliant des goûts parfumés et inédits. Son service original et sa salle « galerie d’art » vous invitent dans une ambiance feutrée et conviviale.