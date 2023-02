Le chef périgourdin Adrien Soro rejoint l'équipe d'Hélène Darroze

Le dix-huit décembre dernier, Adrien Soro annonçait, la mort dans l'âme, qu'il allait déposer le bilan. Son restaurant gastronomique "La Meynardie", installé dans un domaine de Salignac-Eyvigues, n'avait pas résisté aux crises successives liées au Covid puis à la guerre en Ukraine, malgré une première étoile obtenue en 2020.

Il a été très sollicité

Peu de temps après avoir mis la clef sous la porte, Adrien Soro a été contacté à de nombreuses reprises. Et finalement c'est avec une chef multi- étoilée et très médiatique qu'il redémarre. La landaise Hélène Darroze, jurée de Top Chef l'intègre dans son équipe. Le contrat a été signé le 18 janvier, un mois exactement après la fermeture de son restaurant en Périgord.

Il devient le chef exécutif de deux restaurants dans un palace

Adrien Soro va rejoindre les cuisines d'un hôtel cinq étoiles à l'étranger. Hélène Darroze devrait en dire plus dans les semaines qui viennent. Pour se préparer, le jeune chef a fait le tour de ses établissements étoilés à Londres et à Paris. Le niveau de cuisine y est particulièrement élevé et c'est un défi exaltant et enivrant dit-il, qu'il est tout prêt à relever.

La chef étoilée Hélène Darroze a recruté le jeune chef périgourdin Adrien Soro © Maxppp - Nicolas Vallauri /

"Nous sommes voisins et parlons la même langue"

Hélène Darroze est landaise, Adrien Soro vient du Périgord. Pour le jeune chef il y a là une proximité de territoire qui devrait se sentir dans la carte sur laquelle il est en train de travailler. Les produits du Sud-Ouest auront toute leur place. L'ouverture est prévue au printemps.