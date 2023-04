Rennes : le chocolatier Yvan Chevalier se prépare pour Pâques

En entrant, l'odeur de chocolat est omniprésente. Dans l'atelier de Vezin-le-Coquet, c'est la course. Yvan Chevalier et son équipe s'activent. "C'est un peu particulier à Pâques, les gens n'y pensent pas forcément à l'avance. Tout se fait en dernière minute donc on continue à faire des œufs et des cloches."

Le chocolatier s'est installé en août 2021, c'est la deuxième année où il fait des chocolats pour Pâques. En plus des classiques œufs et cloches, le meilleur ouvrier de France crée des pièces spéciales. L'an dernier, le thème était "les animaux de la ferme". Cette année, c'est "les animaux des bois, précise Yvan Chevalier. On a un petit renard, un lièvre, une chouette et un sanglier."

Les animaux des bois, thème de l'année pour Yvan Chevalier © Radio France - Baptiste Roux

Ils sont une dizaine à travailler dans l'atelier pour tout préparer avant le week-end pascal. "Avec 4000 pièces, on est au moins à 150 kilos de chocolat pour Pâques !" Les prix vont de 3,5 € pour les plus petites gourmandises et jusqu'à 50 € pour l'œuf de 500 grammes. Avec l'inflation, Yvan Chevalier a dû augmenter ses prix. "Le chocolat a augmenté de 8 à 12%. Toutes nos matières premières comme la farine, le beurre ou les œufs ont aussi augmenté. Donc nos prix sont montés de 3 à 4% par rapport à l'an dernier."

Des chocolats aux saveurs locales

Même si la plupart des matières premières ne viennent pas de Bretagne, le chocolatier amène une touche locale dans ses créations. "Le sarrasin est un produit phare en Bretagne. La galette c'est bien, mais c'est bien aussi de retranscrire la galette dans le chocolat ! On a donc fait un œuf praliné au sarrasin bio, qui vient de ma ville natale de Bain-de-Bretagne."

Yvan Chevalier réalise la majorité de ses ventes dans sa boutique du centre de Rennes, mais il accepte aussi quelques commandes un peu particulières. "Je ne sais pas dire non ! s'amuse le chocolatier. Quand un client me demande de faire une version XXL de nos animaux des bois, je réponds oui. On fait des renards pour un hôtel voisin et une chouette géante. On se fait plaisir dans les créations en répondant aux demandes."

La période de Pâques représente un tiers des ventes de sa chocolaterie.