Le Clos de Ladrex, jus de raisin et gourmandises à Saint Paul d'Espis (82)

Jus de raisin, confitures et pâtes de fruits au Clos de Ladrex , dans le Tarn et Garonne

Saint-Paul-d'Espis, France

Dans le Tarn et garonne , à St Paul d’Espis une histoire de transmission et de gourmandise avec Christelle et sa maman Claudine. On met dans nos paniers des confitures, du jus de raisin, des petits gâteaux et des pâtes de fruits aussi. Au Clos de Ladrex , Christelle Lannes est spécialisée dans la production et la transformation de raisin chasselas. Elle fait de la vente directe de tous les produits qu’elle transforme . Des produits à base de raisin mais pas seulement. On savoure, on déguste.

Boissons au raisin © Radio France - Emmanuelle Wiener

Au Clos de Ladrex, dans le Tarn et garonne, Christelle Lannes France Bleu Occitanie dans leur magasin de vente directe. Et à côté de ce magasin il y a le laboratoire où sont fabriqués les jus de raisin, les confitures, les pâtes de fruits .

Instants savoureux près de la commune de Saint Paul D’Espis au Clos de Ladrex . Sur cette ferme familiale un atelier de transformation et une boutique de vente directe . Jus de raisin, biscuits, confitures: nous continuons à découvrir les produits et nous parlons transmission aussi.

Petits gâteaux © Radio France - Emmanuelle Wiener

C’est Claudine Lannes qui a mis au point la recette de la confiture de raisin

Pâtes de fruits © Radio France - Emmanuelle Wiener

Avec Christelle et Claudine Lanne, nous continuons à découvrir les gourmandises du Clos de Ladrex dans le Tarn et Garonne . Un atelier de fabrication et une boutique de vente directe de jus de raisin, de gâteaux, de confitures et de pâtes de fruits aussi.

Confitures © Radio France - Emmanuelle Wiener

Les produits artisanaux de Christelle Lannes pour le Clos de Ladrex sont à retrouver sur les marchés locaux (Montegut de Quercy, par exemple), mais aussi dans différentes boutiques de producteurs à Montauban, Albi, Moissac, Toulouse et Paris.