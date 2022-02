Le Comptoir du Grand Marché de Toulouse est ouvert

En collaboration étroite avec les producteurs du carreau du MIN de Toulouse, ce nouvel établissement est accessible dans un cadre chaleureux, moderne et festif. Huîtres, tartares de bœuf, fromages de chez Xavier, déclinaisons d'œufs, foie gras d'ici... Nous avons testé la carte.

Arnaud Favier et Thomas Chérubin

Le Comptoir du Grand Marché est ouvert le lundi, mercredi, vendredi dès 4h et le mardi et jeudi dès 5h. Fermé dimanche lundi soir. En réservant sur le site, vous obtenez un QR CODE pour accéder gratuitement au Marché d'Intérêt National. Au nord de Toulouse, ce bar, brasserie, restaurant a été inauguré jeudi 17 février 2022 au soir avec Thomas Chérubin et Arnaud Favier, co-gérants du groupe à la Une family créé il y a 21 ans par Philippe Canonge. Déjà connus sur la place toulousaine avec Le Bistroquet, le Lac du Bistroquet, le bar à la Une ou encore le Burger à la Une, les "agitateurs de papilles" nous ont ouvert leurs portes sur France Bleu Occitanie.

Laure où sommes-nous ? Copier

Chaque jour à 10h sur France Bleu Occitanie c'est Circuit Bleu, Côté Saveurs.