Le coquelicot ne fait pas qu’embellir nos jardins, il se mange !

Cette fleur, bien que très jolie, a d’autres qualités, dont celle d’être comestible et très fine en bouche. Le goût de noisette qu’ont les graines et la saveur sucrée qu’ont les pétales, permettent au coquelicot de se faire une place dans notre cuisine. Toutes ses parties se consomment : feuilles, graines et pétales.

Les jeunes feuilles du coquelicot peuvent se manger crues, en salade par exemple ou cuites comme des épinards. Elles peuvent également apporter une touche d’originalité à vos soupes. Les graines, elles, peuvent être utilisées dans des pâtisseries comme des sablés, ou bien pour aromatiser le pain. Pour un peu plus de gourmandise, cette fleur se glisse aussi dans des confiseries et des confitures. Mais ce n’est pas tout, le coquelicot peut aussi servir à faire des boissons, le plus souvent, des sirops, des tisanes ou même des liqueurs.

France Bleu vous propose d’ajouter une pointe florale à vos recettes et boissons :

Vidéo : Tout se mange dans le coquelicot, au printemps ce sont les feuilles !

Le coquelicot et ses bienfaits

Le coquelicot détient certaines propriétés bénéfiques à notre santé. Ainsi il peut :

Soulager les problèmes respiratoires, les toux sèches, les enrouements et les maux de gorge en général. Tout cela grâce à ses propriétés apaisantes et calmantes pour les voies respiratoires.

Aider à l’endormissement et lutter contre les insomnies légères puisque bu en infusion*, il peut agir contre le stress et l’agitation, par exemple.

Prévenir des rides et convient aux soins des peaux sèches et sensibles. Il tonifie et illumine les peaux fatiguées grâce à une lotion** préparée avec une forte infusion de pétales.

*Pour faire une infusion :

Préparer une infusion avec deux cuillères à café de pétales de coquelicot sèches dans une tasse d’eau bouillante.

Laisser infuser dix minutes.

Filtrer.

Boire deux à trois tasses par jour.

**Pour faire une lotion :

Faire bouillir 25 cl d’eau dans une casserole.

Y ajouter 10 g de pétales de coquelicots sèches pendant sept minutes.

Couvrir la casserole. Ensuite, il suffit de filtrer.

Laissez refroidir quelques instants.

Verser la lotion dans une bouteille.

A appliquer matin et soir sur une peau nettoyée.

Niveau conservation, elle peut rester pendant trois jours au réfrigérateur.

Comment conserver ses coquelicots ?

Les graines :

Pour conserver les graines de coquelicot, il faut les prélever et les mettre dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité. Vous pouvez, par exemple, les mettre dans une enveloppe pour être certain de ne pas les perdre.

Les pétales :

Pour conserver les pétales de coquelicot, il faut les sécher. Pour ceci, il faut les mettre dans un endroit aéré, à l’abri de la lumière. Ensuite, il suffit de les conserver dans un bocal teinté ou un sachet en papier bien fermé durant un an.