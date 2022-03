Le Curé Nantais, un fromage au lait cru de vache créé au XIX siècle

Ce fromage produit à partir de lait cru de vache, né en 1880, tire son nom de la rencontre d'un ecclésiastique avec un cultivateur du pays nantais, Pierre Hivert, à Saint-Julien-de-Concelles, sur les bords de la Loire. Découvrez son histoire, les secrets de sa fabrication à la fromagerie de Pornic.

Très apprécié des gourmets, le Curé Nantais que l'on retrouve très fréquemment sur les tables des restaurants nantais est un produit symbolique en Loire-Atlantique.

On le mange chaud ou froid

Ce fromage à pâte souple, molle, à la robe rouge orangée et à la saveur forte se rapproche d'un autre produit laitier, le Reblochon. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le Curé Nantais s'adapte très bien à la recette de la tartiflette, recette phare des montagnes savoyardes. Le Curé Nantais à également toute sa place dans un plateau de fromages en fin de repas et s'accompagne très bien d'un vin bien connu du vignoble nantais.

Le Curé Nantais © Radio France - P Cléro

Pourquoi le Curé Nantais ?

C'est en 1880 qu'est né le Curé Nantais, initialement appelé "Régal des gourmets", avec la rencontre d'un curé et d'un cultivateur local à Saint-Julien-de-Concelles, en Loire-Atlantique. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il deviendra officiellement Le Curé Nantais.

Après une production perpétuée sur quatre générations, Pierre Parola, alors crémier-fromager sur les marchés de la région, rachète la marque et délocalise sa production sur le littoral atlantique, plus précisément à Pornic. Ce rachat apporte alors une aura nationale au Curé Nantais.

En 2012, un nouvel atelier est créé à la fromagerie de Pornic. Ce lieu unique de production en France du Curé Nantais peut alors se visiter et faire découvrir les coulisses de ce fromage devenu célèbre en dépassant les frontières de la région des Pays de la Loire.

Retrouvez toute son histoire sur curenantais.com, le site de la fromagerie de Pornic.