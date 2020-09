Le dakos crétois est un met très simple à préparer, avec comme base une sorte de pain biscotte à l'orge appelé paximadi. Voila la recette pour 4 personnes

* 4 grands paximadias

* 4 tomates bien mûres

* 100ml d'huile d'olive Kyklopas

* 150g de feta

* 2 cc d'origan grec

* quelques olives de Kalamata ou des câpres

* du sel et du poivre

pelez 2 tomates, coupez les en dés, râpez les deux autres et réserver

Passez rapidement les paximadias sous l'eau et laissez les se réhydrater pendant une minute. Versez l'huile d'olive sur les paximadias.

Assaisonnez les tomates rapées avec du sel, du poivre, et mettez cette préparation sur les paximadias. Ajoutez dessus les tomates en dés et les olives (ou câpres)

Coupez grossièrement des morceaux de fété, et répartissez les sur les paximadias. Ajoutez une touche d'origan et deux càs d'huile d'olivre

Voila, votre dakos crétois est prêt à être dégusté !

Tous ces produits sont à retrouver à l'épicerie Aliomis à Strasbourg

Vincent Corradi de l'épicerie Aliomis à Strasbourg - Yzabel Chalaye

Vincent Corradi nous a ramené une huile d'olive vierge extra Kyklopas, élue meilleure huile d’olive vierge extra de Grèce en 2018 et en 2019. Cette huile d’olive est produite dès le début du mois d’Octobre dans le petit village de Makri en Thrace et provient d'une des plus vieilles oliveraies de Méditerranée, avec des arbres de plus de 2500 ans.

Retrouvez l'émission autour de la cuisine grecque ici