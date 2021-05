Le début de la saison haute et le retour des commerces non-alimentaires sur le marché de Castelsarrasin (82)

Après des mois de confinement et de météo capricieuse, une vie presque normale reprend ses droits. Sur le marché hebdomadaire de la deuxième ville de Tarn-et-Garonne, l'ambiance était un peu à la fête ce jeudi, avec une fréquentation digne de ce rendez-vous gourmand, agrémenté par le retour des étals de prêt-à-porter et d'ustensiles divers, qui représentent une bonne moitié des commerçants habituels.

Christelle Osellame, gérante des Souliers du marché, évoque son soulagement et sa joie de retrouver ses clients après des mois de privation de marchés. Copier

Christelle (à droite) avec une cliente. La commerçante est particulièrement sollicitée depuis son retour sur le marché, la semaine dernière. © Radio France - A.W.

Malgré l'épisode de gel du mois d'avril, et une météo maussade depuis lors, les légumes de saison sont bien là, et ils sont beaux, comme en témoignent les étals des producteurs et revendeurs.

Patrick Marti nous présente sa petite ferme de 3 hectares non loin de Castelsarrasin, décrit son stand et les produits de saison, et donne un aperçu de la bonne cuisine de son épouse Anne-Marie. Copier

Patrick et ses légumes. Il y a encore un peu de fèves, mais il faut se dépêcher ! Pas de souci en revanche pour les asperges, il vous reste encore quelques semaines. © Radio France - A.W.

Le Tarn-et-Garonne, surnommé le verger de la France, est réputé pour ses fruits. De nombreux producteurs locaux sont présents chaque semaine sur le marché de Castelsarrasin pour vendre leurs fruits. La saison des fraises bat son plein.

Karine Delvolve propose une dégustation de cerises et nous parle du verger qu'elle entretient avec son mari, Thierry. Copier

Les cerises de Karine, de l'earl La Colombe, s'arrachent comme des petits pains ce jeudi sur le marché. © Radio France - A.W.

Retrouvez l'exploitation de Karine et Thierry Delvolve sur leur site internet.

Les plats préparés font partie des classiques des marchés. Il y a les rôtisseries et leurs poulets, les cuisiniers et leurs paellas ou leurs cassoulets, et les traiteurs asiatiques avec une myriade de nems, beignets et plats en sauce.

Patrick Rattanasamay s'occupe de l'approvisionnement et de la commercialisation des plaisirs gourmands asiatiques préparés par sa maman depuis bientôt 40 ans. Copier