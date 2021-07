Le Domaine de Perreau à St Michel de Montaigne

Montravel est le terroir situé le plus à l'ouest du Périgord non loin des Appellations Côtes de Castillon et Saint Emilion. Le Domaine de Perreau est implanté à St Michel de Montaigne. Sur ce terroir, les vignerons produisent des vins blancs secs, moelleux et rouges.