Le domaine Delmas, une belle histoire de famille dans le vignoble de Limoux

Antugnac est un petit village d'un peu plus de 250 habitants, perché sur les collines du Sud de l'Aude. Cette paisible commune est implantée au cœur du vignoble de Limoux, et plus précisément dans la Haute-Vallée, l'un des 4 terroirs de l'appellation viticole. Cette partie de l'Appellation d'origine contrôlée (AOC) se caractérise notamment par un printemps tardif, et un automne frais. Des conditions climatiques et une terre riche, parfaites pour faire pousser le cépage autochtone, le Mauzac, et élaborer le fameux vin effervescent de Limoux, la blanquette.

Le domaine Delmas, une histoire de famille enracinée à Antugnac, travaille en bio depuis 1986. Aujourd'hui, la nouvelle génération de la famille, Baptiste Delmas, reprend des mains de son père Bernard une exploitation en pleine modernisation, mais dont les méthodes restent traditionnelles.

Baptiste Delmas nous présente une partie de la propriété et résume l'histoire familiale, qui a commencé il y a plus d'un demi-siècle avec son grand-père, et une poignée d'hectares de vigne. Copier

Deux des nouvelles cuvées de prestige travaillée par le jeune vigneron. Une signature perso mise en valeur par un design artistique. © Radio France - A.W.

L'AOC de Limoux permet aux vignerons de faire plusieurs types de vins. Le domaine Delmas élabore différentes cuvées. : outre la fameuse blanquette, il y a un autre vin effervescent, le crémant, et un vin tranquille - non pétillant - 100% chardonnay.

Vous connaissez la différence entre la blanquette et le crémant ? Le nouveau patron du domaine Delmas nous l'explique, puis rappelle l'anecdote historique à l'origine du vin effervescent de Limoux. Copier

Le chai du domaine Delmas. © Radio France - A.W.

Février est l'un des mois les plus excitants de l'année pour le vigneron : le moment est venu de goûter le vin dans les barriques et les cuves, et de procéder aux assemblages. Copier

Baptiste Delmas devant les cuves du domaine. © Radio France - A.W.

Au domaine Delmas, un processus de transmission est en phase d'achèvement. Bernard Delmas, le père, qui travaille avec son fils depuis 2015, lui laisse peu à peu prendre les rennes du domaine. Une fierté pour ce vigneron dont le premier métier était cuisinier.

Bernard Delmas évoque son passage au bio, en 1986, et parle de la transmission familiale du domaine à l'oeuvre en ce moment. Copier

Bernard Delmas : "Avec tous les sacrifices que l’on a pu faire, cela aurait été dommage que l’on vende ce domaine et que l’on vive avec les rentes de la vente. Je préfère que ce soit mon fils qui reprenne."