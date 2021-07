Le fenouil, bulbe au goût si particulier

Chaque week-end, les produits méditerranéens sont à l'honneur sur France Bleu ! Aujourd'hui, on s'intéresse au fenouil, un légume apporté en France par Catherine de Médicis au 16e siècle.

Il se cuisine à l'étouffé, confit et on le trouve aussi dans une de nos boissons préférée

EPISODE 7 - LE FENOUIL

Le fenouil est une plante originaire du bassin méditerranéen. Des traces en ont été retrouvées en Macédoine, en Grèce, en Égypte, et en Turquie. C'est un met très apprécié de l'autre côté de la Méditerranée et je vous en dit plus juste ici

