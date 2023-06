Le festival Bon 2023 dans le Tarn

Une cinquantaine de chefs annoncés dans le Tarn ce week-end. Le festival #BON est le lieu d’expression, d’éducation et d’inspiration culinaire incontournable pour les enfants (et leurs parents) qui souhaitent s’initier au « bon et bien manger ». Fort du succès de ses 5 précédentes éditions, le Festival #BON s’impose comme LE rendez-vous annuel des petits gastronomes, qui se déroulera sur 3 jours consécutifs : vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin 2023 !

LE FESTIVAL #BON C’est aussi sensibiliser les consciences... Sensibilisation au surpoids infantile. Sensibilisation au développement durable. Deux soirées exceptionnelles vous attendent avec un village foodtruck et un concert dans l’esprit guinguette le vendredi soir et un set de DJ le samedi soir. Rendez-vous au Musée de la Verrerie à Blaye-les-Mines.

