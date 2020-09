Le filet de sandre, figues en tempura et bourguignon de figues de Yannick Mattern

Pour 4 personnes :

On prend une figue pas trop mûre, pour qu’elle se tienne à la cuisson. On réalise la tempura, qui est une pâte à beignets. On coupe la figue en 6 quartiers en laissant la peau, on trempe les morceaux dans la farine de tempura et on les plonge ensuite dans la friteuse. Dès que c’est croustillant, on sort les morceaux de figue et on les réserve sur du papier absorbant

Pour le sandre, on va prendre des filets de 140 g/personne, on met du beurre dans une poêle, on le laisse chanter et on va faire cuire le sandre côté peau, à l’unilatérale, on le sale et on le poivre, et avec une cuillère on va l’arroser avec le beurre fondu. On le réserve également sur du papier absorbant

Pour réaliser le bourguignon de figues, on fait une sauce brune avec du fond de veau que l’on fait réduire. Pendant ce temps, on fait cuire dans une poêle des lardons, des champignons de Paris et des oignons grelots, sans gras; car il y a le lard. On déglace avec le fond de veau, et on laisse à nouveau réduire le tout. On coupe les figues en quartier et on les rajoute à la fin

Il suffit de poser votre filet de sandre sur une belle assiette, poser vos figues tempura par-dessus et napper autour avec le bourguignon de figues, quelques petits croûtons et vous allez vous régaler

Yannick Mattern le chef du château de l'Ile à Ostwald - Yzabel chalaye

le chef nous a ramené deux ustensiles fétiches. Le premier, une sonnette, qui est le lien entre la cuisine et la salle. En l'actionnant, le chef prévient que les plats sont prêts. Le second c'est une petite cuillère pour goûter les plats avant de les servir

