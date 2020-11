Le Gaillac primeur édition 2020 commence jeudi : reportage dans le vignoble

Malgré l'acte 2 du confinement, le Gaillac nouveau a bien lieu, à partir de jeudi et jusque dimanche. Cette année, pas de célébration dans les lieux de convivialité, mais le vin est là, et les vignerons s'organisent pour permettre aux amateurs de profiter de ce joli millésime.

Cela aurait dû être un joyeux moment de partage, un événement festif autour du vignoble de Gaillac, de ses producteurs et de son terroir. Mais les primeurs se feront en mode confinement cette année. La fête est bridée, mais pas tout à fait gâchée. Le vin est prêt, et il mérite le détour : les vignerons sont satisfaits de la vendange 2020, le raisin est plein de qualités, même si les quantités ne sont pas toujours au rendez-vous.

Jérôme Bézios, vigneron du domaine la Croix des Marchands à Montans, et du château Palvié à Cahuzac-sur-Vère, explique pour France Bleu Occitanie comment est fait le primeur et ce qu'il représente pour le vignoble de Gaillac.

Les primeurs ne sont pas qu'une opération commerciale. Copier

Jérôme Bézios pose au milieu de ses vignes à Montans. © Radio France - A.W.

Les primeurs, c'est aussi une occasion pour rapprocher les producteurs des consommateurs, inviter les amateurs de vin à venir rencontrer les viticulteurs, visiter les propriétés, voir les vignes. Pas de visites cette année mais vous êtes autorisés à aller directement au domaine pour acheter du vin, considéré comme un produit de première nécessité. Avec une simple attestation, vous pouvez aller chez les vignerons depuis la métropole toulousaine, et ce même si le trajet aller-retour dépasse une heure. Et s'il faut respecter les mesures barrières, vous pourrez profiter des conseils des producteurs et entendre les histoires des domaines.

Quand viticulture et archéologie s'entremêle, pour un vignoble qui a deux fois mille ans. Copier

A quelques kilomètres du domaine la Croix des Marchands, sur les premiers coteaux de la rive droite du Tarn, le domaine Vayssette étend une bonne partie de ses 30 hectares de vignes sur les collines autour de la propriété. Un paysage magnifique et un joli terroir, que nous présente Nathalie Vayssette.

Le millésime 2020 est très satisfaisant pour les viticulteurs gaillacois. Copier

Nathalie Vayssette, devant une partie de ses vignes. © Radio France - A.W.

Les primeurs sont produits, et les vignerons de Gaillac s'organisent pour sa distribution. Voici comment s'en procurer. Copier

Nathalie propose le primeur classique, en rouge, mais également, ce qui est plus rare, en blanc. © Radio France - A.W.

Certains vignerons proposent de vous livrer et mettent en place un service de drive, avec une partie restauration, à l'image des paniers apéro du château de Terride à Puycelsi.