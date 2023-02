Le Gault&Millau d'Or régional pour Stéphane Froidevaux, le chef du restaurant grenoblois Fantin Latour

Déjà auréolé d'une étoile au guide Michelin en 2021, et titulaire de quatre toques sur cinq possibles dans le guide Gault&Millau, Stéphane Froidevaux n'espérait pas démarrer l'année 2023 aussi bien. S'il tente bien sûr de pousser son restaurant vers un niveau digne de ce genre de prix, le chef ne s'attendait pas forcément à décrocher le Gault&Millau d'Or régional cette année : "Pour moi c'était une totale surprise, parce que quand je vois les personnes qui l'ont gagné ces dernières années, ça me paraissait un peu loin. Je crois qu'il y a un champion de monde de football qui a dormi avec sa coupe il n'y a pas très longtemps. Eh bien moi j'ai dormi avec mon trophée le soir même quand je suis rentré".

La récompense d'une grosse remise en question

Ce trophée, qui trône désormais sur le bureau d'accueil de son restaurant, vient selon lui récompenser un travail de remise en question sur sa cuisine amorcé il y a quelques années. "On a beaucoup travaillé pendant le Covid, très différemment. Du coup je me suis retrouvé un peu en réflexion avec moi-même, et je me suis posé la question, de savoir où est-ce que j'en étais, si la direction était bonne, ce que je voulais, ce dont je ne voulais plus. Ca m'a permis d'éclaircir beaucoup de choses dans ma tête. Depuis un an et demi - deux ans, de nouveau je m'amuse dans ma cuisine, je prends beaucoup de plaisir, je suis beaucoup plus épanoui, et ça se ressent à travers l'assiette."

A l'occasion de la pandémie, le chef a remis en question ses manières de faire et retrouvé une cuisine dans laquelle il s'épanouit. © Radio France - Bastien Roques

Et c'est aussi à ses yeux une consécration dans un guide où il figure depuis déjà un certain temps : "Ca me touche au plus profond de moi-même parce que le Gault&Millau et moi ça fait 16, ou même 18 ans que ça dure. Ils m'ont toujours soutenu. J'ai eu des périodes, des moments de faiblesse. Ils étaient là, ils me l'ont dit, on a beaucoup parlé. C'est aussi ça qui m'a permis de me remettre en question, d'évoluer. Et puis ce trophée, ça veut dire que quelque part on est un peu dans la cour des grands, que ce qu'on a mis en place, la recherche, la créativité, l'excellence, ça montre qu'on va dans le bon sens".

Poursuivre les efforts pour être encore meilleurs

Du côté des clients, la récompense est largement méritée : **"**A chaque fois que l'on vient, c'est un vrai régal ! Son oeuf parfait, il est... parfait ! C'est vraiment quelque chose de magnifique, ils savent faire", assure Amandine, venue déjeuner ce jour-là avec ses deux enfants. Si par rapport à une étoile Michelin par exemple, cette récompense-là est plutôt individuelle, c'est aussi le travail de toutes ses équipes qui est salué, estime Stéphane Froidevaux. Ca donne en tout cas le sourire à Clémence, maitre d'hôtel, chargée d'accueillir les clients : "Ca fait très, très plaisir pour notre chef, et ça nous fait plaisir à nous aussi. On se dit qu'on ne travaille pas pour rien, ça nous donne encore un élan pour continuer à s'améliorer, à essayer de régler toutes les petites choses pour tenter d'atteindre le mieux possible la perfection".