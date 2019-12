Le gratin dauphinois, l'accompagnement de vos plats de fêtes en Isère

Que proposer à vos invités sur la table de Noël ou du nouvel an pour accompagner votre dinde ou votre chapon ? Un gratin dauphinois bien sûr ! Mais pas n'importe comment...

Né en Isère, le gratin dauphinois, réalisé simplement à base de pommes de terre et de lait, est devenu un accompagnement noble de nos repas de fêtes. Comment le réaliser ? Comment le réussir ? Découvre en vidéo la véritable recette et les astuces du chef Laurent Gras, célèbre restaurateur grenoblois présent sur le marché de Noël de Grenoble pendant les fêtes.

A vous de jouer maintenant ! Et d'ailleurs, si vous êtes cuisinier amateur, et si vous savez préparer un bon gratin dauphinois, vous pouvez vous inscrire dès maintenant au Championnat France Bleu de gratin dauphinois qui se déroulera le 4 février à Grenoble ! Infos et inscriptions ici.