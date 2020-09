Le Jardin du parc, un havre de paix pour la maraîchère bio Nolwenn Leurent

Dans les collines du Lauragais, à une quarantaine de kilomètres au Sud de Toulouse, Nolwenn Leurent cultive des fruits, des légumes, des plantes aromatiques et des fleurs qu'elle distribue en direct. Un style de vie qui convient parfaitement pour cette ancienne citadine.

Mauvaisin, 233 habitants en 2017, pourrait figurer sur une carte postale de la Haute-Garonne. Avec son château, son église et ses maisons en briques rouges, ce joli petit village est installé sur une colline du Lauragais, entourée par des champs de céréales et de tournesols. Sur l'un des terrains attenants à la demeure seigneuriale, Nolwenn Leurent cultive ses plantes en agriculture biologique depuis plus d'une demi-douzaine d'années au Jardin du parc.

Vue d'une partie de la ferme, avec quelques bâtisses du village en toile de fond. © Radio France - A.W.

Nolwenn Leurent était auparavant fleuriste dans une grande ville. Elle a décidé de se mettre à son compte, s'installer à la campagne et faire pousser ses propres fleurs il y a 7 ans.

Nolwenn Leurent pose devant son parterre de fleurs et notamment les impressionnantes amarantes tête d'éléphant. © Radio France - A.W.

De gauche à droite : le basilique à grandes feuilles (celui que nous connaissons tous), le basilic pourpre et le basilic sacré. © Radio France - A.W.

La maraîchère du Jardin du parc aime parler de son exploitation, de ses légumes, de ses animaux, de ses expérimentations et de sa démarche, agriculture biologique, circuit ultra court pour la distribution de ses produits, et aussi sa volonté de faire de la pédagogie. C'est pour toutes ces raisons qu'elle prend part à l'opération De ferme en ferme ce week-end du 26-27 décembre. Près d'une douzaine de fermes participent à ces portes ouvertes animées en Haute-Garonne.

