Le jour de l'asperge : depuis quand en Alsace ?

Nous sommes aujourd’hui le 23 mars, 82e jour de l’année. C'était généralement le 3e jour du mois de germinal. Non, aujourd’hui ne parlons pas de ça, mais plutôt du calendrier républicain français, car dans celui-ci, c’est officiellement le jour de l'asperge. Les asperges sont depuis longtemps utilisées comme légumes et plantes médicinales, en raison de leur saveur délicate et leurs propriétés diurétiques. Une fresque égyptienne datant de 3000 ans avant J.-C. la montre en offrande aux dieux. Elle est également appréciée pour son goût délicat par les Grecs et les Romains qui la cultivent dans des fosses et la mangent fraîche en saison de récolte et sèche en hiver. Elle est révérée comme aphrodisiaque, en raison de sa formeentre autres dans le conte arabe Les Mille et Une Nuits. La culture de l'asperge apparaît en France au XVe siècle. On la considère comme la reine des légumes depuis au moins le XVIe siècle tant elle est appréciée à la cour de France où elle est appelée le « légume royal », le « printemps en tiges » ou l'« ivoire à manger ». Prisées par Madame de Pompadour pour cette réputation d’aphrodisiaque, ses extrémités sont appelées « pointes d’amour » à son époque.

L’asperge a été introduite en Alsace, et à Hœrdt en particulier, en 1873 par le pasteur Louis Gustave Heyler. C’est à Philippeville, en Algérie où il exerce son ministère, que le pasteur découvre la culture de l’asperge. En comparant le sol aride africain qui convient parfaitement à l’asperge à celui de Hœrdt, oui parce qu’on a quand un peu plus d’eau, il décide de revenir en Alsace pour y introduire ce légume. Il parvient à convaincre les agriculteurs hœrdtois de se lancer dans cette production et fait de Hœrdt la capitale de l’asperge. Dans le Haut-Rhin, les grandes zones de production se situent à Illfurth, Rumersheim-le-Haut, Village-Neuf et Horbourg-Wihr. Tous les ans, des milliers de gourmets et gourmands sillonnent du nord au sud de la région « La route de l’Asperge d’Alsace » pour faire, tel un pèlerinage, un ou plusieurs repas d’asperges chez les restaurateurs du cru affichant le label Asperge d’Alsace.

Synonyme de garantie d’origine, de fraîcheur et de production contrôlée, ce label est gage de qualité pour le consommateur, toutes les bonnes adresses sur le site asperges point alsace.