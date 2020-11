Le kombucha ariégeois de l'Eau à la bouche, un soda naturel bon pour votre santé

Jeune couple de trentenaires qui s'est formé en Australie, Justin et Juliette produisent du kombucha, une boisson gazeuse obtenue à partir de thé fermenté avec du sucre et de bonnes bactéries. Un soda naturel excellent pour le corps humain fabriqué par "L'eau à la bouche" à Rimont en Ariège.

Les couleurs sont vives, presque fluo, le liquide est pétillant et présenté dans des cannettes en verre de 35 cl. C'est l'aspect de n'importe quel soda, comme des kombuchas de la société "L'eau à la bouche". Mais la comparaison s'arrête là. Les boissons de Justin Tarlier-Doecke et de sa femme Juliette sont l'antithèse des boissons gazeuses ultra-sucrées. Le kombucha est naturel et n'a que des propriétés excellentes pour la santé.

Qu'est-ce que le kombucha ? Réponse avec un charmant accent australien. Copier

Le kombucha de Justin fermente dans de grandes cuves en métal pendant plusieurs semaines. © Radio France - A.W.

La démarche de Justin et Juliette se veut éthique, comme le résume leur site internet : "Des matières premières biologiques issues de commerces solidaires et équitables, certifiées vegan, de l'eau de source et de l'énergie solaire, pour une boisson respectueuse de la nature et du corps humain."

Justin nous fait visiter sa mirco-brasserie et nous montre l'une de ses matières premières, du thé. Copier

La sélection de Justin pour fabriquer son kombucha : thé vert de Chine, Earl Grey et thé noir Ceylan du Sri Lanka. © Radio France - A.W.

"L'eau à la bouche", c'est une gamme d'une demi-douzaine de kombuchas, nature ou avec différents arômes. Justin s'est adapté au marché français, après avoir fait des tests, et ses boissons ne sont ni trop gazeuses, ni trop puissantes en goût. Le résultat est assez subtil et franchement agréable.

En guise d'introduction à la dégustation, Justin nous résume son histoire et raconte comment il a décidé de se lancer dans la production de kombucha. Copier

Rose/hibiscus et gingembre sont les coups de coeur de France Bleu Occitanie. © Radio France - A.W.

La dégustation se poursuit ! Copier

Justin Tarlier-Doecke pose dans sa micro-brasserie. © Radio France - A.W.

Afin de s'agrandir et de lancer un système de bouteilles consignées sur le département de l'Ariège, Justin et Juliette ont lancé une campagne de financement participatif.