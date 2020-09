Le lapin à la tomate de Jean-Michel Mougard, invité de France bleu Alsace

Prenez un lapin fermier, découpez les cuisses en 2, les rables en 3, les épaules et le coffre en entier. On réserve le foie et les rognons, et on les rajoutera si l'on veut à la fin de la cuisson, ou on s'en sert pour faire une terrine.

Chauffez de l'huile dans une cocotte, faire colorer tous les morceaux. On débarrasse et on fait suer une brunoise (découper en tous petits dés) de carottes, échalotes et céleris. On peut rajouter quelques champignons. On enlève l'excès de graisse et on déglace au vin blanc.

On remet les morceaux de lapin et on fait réduire, puis on rajoute une boite de tomates pelées, on complète avec de l'eau et on rajoute un bouillon de poule.

Rajoutez une pincée de sucre, de l'estragon, du cerfeuil et quelques gouttes de vinaigre balsamique pour une touche d'acidité et laissez cuire 40 mn

Servez avec des pâtes d'Alsace ou des spaetzles.

Bonne dégustation

Jean Michel Mougard chef de cuisine, traiteur pour la boucherie charcuterie christine Spiesser à Holtzheim - Yzabel chalaye

L'ustensile fétiche de notre chef est une corne en forme de demi-lune semi-souple servant à racler les plats et plans de travail

