Le lundi, c'est jour de marché à Bessières en Haute-Garonne

Chaque semaines, France Bleu Occitanie est en direct, depuis un marché de la région, pour donner la parole aux producteurs et aux consommateurs pendant ce deuxième acte du confinement. Reportage à Bessières, le plus vieux marché de la région, créé en 1793.

C'était l'époque de Robespierre, Danton et Marat. Louis XVI venait d'être exécuté. En 1793, la France vivait au rythme de la Révolution Française. A Bessières, 30 km au Nord-Est de Toulouse, sur la limite avec le département du Tarn, , c'est aussi une date importante, mais pour une autre raison : c'est l'année de création du marché, le plus ancien de la région. Tous les lundis depuis plus de 2 siècles, les commerçants s'installent en plein centre-ville, sur l'esplanade Bellecourt.

Thierry Benavent tient le stand de la Boulangerie Molinier de Rodez depuis une trentaine d'années le lundi matin à Bessières. Copier

Du pain, bien entendu, mais également des viennoiseries et des spécialités aveyronnaises comme la fouace (au premier plan à gauche) sont exposées sur l'étal du boulanger. © Radio France - A.W.

Parmi les commerçants, certains sont historiques, comme la fromagerie Sena. Max, le père, fait les marchés, et celui de Bessières, depuis un demi-siècle. Son fils, Xavier, prend peu à peu le relais. Du père au fils, la passion pour les bons produits est la même.

Max a de nombreuses anecdotes sur le marché et sa fromagerie. Père et fils nous parlent de leurs fromages coups de coeur. Copier

Max, à gauche, et Xavier en plein action. © Radio France - A.W.

De nombreux producteurs sont également présents sur le marché de Bessières. Ils viennent en voisin vendre le fruit de leur travail, comme Cyril Andrieu, basé à Lavaur, et Guillaume Armingaud de Buzet-sur-Tarn.

Spécialisé dans les fraises et les asperges, Cyril Andrieu, de la SCEA les Maridats, vend en ce moment quelques légumes de saison. Copier

Des courges et des pastèques à confiture : quelques exemples de produits de saison. © Radio France - A.W.

Guillaume Armingaud, vient de la commune voisine de Buzet-sur-Tarn. Il nous présente son exploitation maraîchère et nous décrit son étal. Copier