Le maïs à l’honneur avec une polenta au gorgonzola et aux petits légumes (recette sans gluten)

Polenta au gorgonzola et petits légumes (recette sans gluten)

Il est inutile d’acheter de la semoule de maïs pré-cuite (pas très bonne pour la santé et plus onéreuse), il est préférable de passer la semoule sous l’eau froide puis de la laisser tremper au moins 2 heures avant de l’employer ainsi elle aura gonflé et cuira plus vite !

*Lors de la cuisson au moment de l’ébullition une bulle se formera, il faudra alors « l’éclater » en remuant et lorsque 7 bulles auront ainsi été éclatées, la polenta sera cuite !

Nous avons en Limousin la recette des pous de blé noires qui phonétiquement se lit pous mais s’écrit Pols (en occitan), il s’agit de la même étymologie et de la…même recette, l’une est au maïs et l’autre au blé noir !

Laisser aller votre imagination et accompagner cette polenta avec des légumes, du jambon, des saucisses, des tomates, etc.

Par personne :

1 louche de semoule de maïs mise à tremper dans de l’eau à hauteur.

Sel et poivre

Pour l’accompagnement,

1 c à s de gorgonzola à T° ambiante

Des légumes finement émincés et cuits (blettes ou épinards ou autres)

Des légumes finement émincés crus (par exemple fenouil)

Des petites tranches fines de jambon

Du beurre

Ajouter à a semoule « trempée » de l’eau à hauteur + ½ hauteur d’eau, sel, poivre et porter à ébullition en remuant sans cesse puis comme décrit ci-dessus*,

Déposer la bouillie dans un plat, ajouter le gorgonzola et/ou le beurre et servir avec les accompagnements.

Variante : passer un moule sous l’eau froide (ce qui facilitera le démoulage !), verser la polenta chaude dedans, laisser « cailler » à T° ambiante puis placer au frais durant au moins 2 h. Démouler , couper en tranches ou en bâtonnets et griller à la poêle dans un peu de beurre. Servir avec les mêmes accompagnements

Belle cuisine à tous, Régine