Le marché des Hebdos Bios à Auch

Auch, France

Chaque mercredi, dès 16h30, une dizaine de producteurs gersois, tous en bio , se réunissent chez Katia, qui les accueille dans son jardin de ville, à Auch au 5 rue Racine. Un marché ouvert à tous. Emmanuelle Wiener pour France Bleu Occitanie s'est rendue sur place, pour faire ses courses!

Du pain et du kombucha Copier

Le pain de la Ferme en Coton © Radio France

Du Kombucha fabriqué dans le Gers © Radio France

Sur ce marché des Hebdos Bios , Katia connaît bien les producteurs et dans son camion de cuisine vagabonde , le Delikatescen elle utilise beaucoup de leurs produits.

Emmanuelle Wiener est sur ce marché pour remplir son panier...elle n'a pas encore de fromage.

Fromage et légumes Copier

Un peu de fromage? © Radio France

Des paysans qui font de la vente directe sur un marché original, dans la ville d’Auch, au 5 rue Racine. C’est le marché des Hebdos Bios tous les mercredis.

Légumes de la ferme des Arbolets © Radio France

Jean-Paul et ses volailles Copier

Sur le marché des Hebdos Bios © Radio France

C’est grâce à l’association les “Agriculturels 32" qu’est né le marché des Hebdos Bios qui se tient chaque mercredi en fin de journée à Auch. Rencontre avec les différents paysans ,producteurs ou éleveurs: Lucile qui vend sa production d’ail et d’échalote, Elizabeth avec ses légumes de saison. Et pour le miel , arrêt le stand de Leïla. “Hors Cadre” c’est le nom de sa ferme apicole , située à Boulaur (c’est à une trentaine de kilomètres d’Auch). Pour Leïla, faire ce marché (et d’autres) c’est toujours un plus

Du miel et des tisanes Copier

Auch, 5 rue Racine © Radio France

Quelques uns des producteurs sur le marché des hebdos Bios le mercredi à Auch:

Anne-Sophie - L'épicerie du kangourou- épicerie itinérante -

. Charline et Gwendal -Foliz Kombucha kombucha artisanal - Cologne

. Hugues - - yaourts et fromages aux laits de chèvre et brebis - Ferme collective des Arbolèts - Montégut -

. Noémie - - oeufs frais et porc noir - Ferme collective des Arbolèts- Montégut -

. Elisabeth - le Jardin des 1001 feuilles - légumes de saison - Sansan -

. Jean-Paul - Les Poulets de Mestalem - volailles entières et découpées - Marsan -

. Philippine - Le Jardin des Arbolèts - légumes de saison - - Montégut -

. Lucile - Simples Gersoises - plants de légumes, ail et échalote - Maravat -

. Charleyne - Domaine de Belle Plante - tisanes et préparations de plantes aromatiques - Auch -

. Clément - La Clé du Pain - pains et Cie - La ferme en Cotton - Auch -

. Leïla - Hors Cadre - miels et produits transformés - Boulaur -