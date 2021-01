Le marché du mercredi à Montauban, un moment convivial et gourmand en direct sur France Bleu Occitanie

Le marché du mercredi matin prend ses quartiers sur la place Lalaque, entre la gare et le pont Vieux, l’un des emblèmes architecturaux de Montauban. Ce marché s’articule autour d’un autre monument de la ville, l’ancienne gare routière, qui date de 1935 et qui a été d'abord un marché couvert, plus récemment une salle de spectacle avant de devenir un espace gourmand avec des foodtrucks.

Ce marché regroupe 90 commerçants en été, une cinquantaine en saison basse. Il est divisé en deux parties, un coin alimentaire avec des producteurs locaux, protégé par une halle couverte, et une zone avec des commerces variés.

Jean-Louis Denègre, maraîcher à la retraite et président de l'association des producteurs du marché nous présente cet événement hebdomadaire. Copier

Parmi les producteurs locaux, des maraîchers, des boulangers, des producteurs des fameux fruits du Tarn-et-Garonne, des producteurs de fromage ou encore des viticulteurs, comme Guillaume Veyrac du Château de Belaygues.

Guillaume Veyrac, du château de Belaygues dans le frontonnais nous parle de ses vignes et nous présente ses vins. Copier

Quelques cuvées du Château de Belaygues. © Radio France - A.W.

Jeune maraîcher en conversion bio, Lucas Treilhes a repris l'EARL de Couleignes il y a un an. Copier

Lucas Treilhes derrière son étal de fruits et légumes. © Radio France - A.W.

Dans la deuxième partie du marché, des commerçants variés se cotoient. Il y a un côté bazar, avec notamment du prêt-à-porter, et une autre zone avec des plats préparés et des produits de la région, comme les Bérets Verts, un stand qui propose de la charcuterie de l'Aveyron.

Julien Estabes nous parle de ses saucissons et jambons. Copier