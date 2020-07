Le melon de Lectoure dans le Gers

Les Gers gourmand, c’est bien sur le foie gras, l’ail blanc de Lomagne, les volailles, mais il ne faut pas oublier le Melon de Lectoure et ses 48 producteurs réunis dans l’association pour la promotion du melon de Lectoure. Nous sommes dans le Nord du Gers , avec tout d'abord l’un des 48 producteurs de ce melon : André Facchinétti. Polyculture et élevage pour cet agriculteur installé à La Romieu : des vaches laitières, des céréales pour nourrir les animaux, la production de fromages de vaches et de fromages de chèvres, et donc , du maraîchage aussi avec dans le champs, des courgettes, des tomates et depuis 1982, un hectare de melons...de Lectoure.

La culture du melon de Lectoure avec André Facchinetti à La Romieu, dans le Gers Copier

Afin d’éviter les intermédiaires, André Facchinetti privilégie la vente directe. C’est sur sa ferme , mais c’est aussi, devant Le fournil de de La Romieu, la boulangerie du village. Frédéric est l'un des clients. Pain et melons : il fait ses courses en circuit_court.

Devant Le fournil de La Romieu dans le Gers © Radio France - Emmanuelle Wiener

Le producteur de melon de Lectoure, la boulangère et le client à La Romieu dans le Gers Copier

Pour mettre en valeur, le fruit de cette plante de la famille des cucurbitacées, les producteurs de melon de Lectoure peuvent compter sur les cuisiniers de la région, mais aussi sur les pâtissiers. Nous avons quitté le village de La Romieu pour faire une douzaine de kilomètres. Nous vous retrouvons , 3 Rue Gaichies, à Condom. C’est l’adresse de la pâtisserie de Virginie et Cyril Garnier. Ils font des spécialités au melon de Lectoure. Des melons fournis par André Facchinetti, leur voisin producteur.

Virginie et Cyril Garnier dans leur pâtisserie à Condom dans le Gers Copier