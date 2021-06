Le miel dans tous ses états aux Ruchers d'Embideau dans le Gers

Depuis trois générations, la famille Cettolo élève des abeilles et produit du miel à Saint-Cricq dans le Gers. Serge et Pierre, les gérants de la ferme d'Embideau, proposent une large gamme de produits transformés distribués en vente directe.

Serge Cettolo est un passionné. Son œil pétille quand il parle de ses ses ruches, de ses abeilles, de la façon de les élever, de la production de miel, ou encore de l'histoire des Ruchers d'Embideau. Retaité depuis 5 ans, il a laissé les rennes de l'exploitation à son fils, Pierre, troisième génération d'apiculteur. Ce qui lui laisse un peu plus de temps pour se consacrer à ses responsabilités, puisqu'il est maire de Saint-Cricq. Mais le miel, il ne peut pas décrocher. Serge Cettolo a besoin de partager sa passion : il donne un coup de main pour la distribution des produits en tenant un stand sur des foires et salons de la région, et en assurant l'accueil de groupes dans le grand magasin de la ferme. Privé de ces rencontres depuis un an et demi, il accueille France Bleu Occitanie avec enthousiasme.

La visite commence au fond du jardin de sa propre maison, où une vingtaine de ruches consacrées à l'élevage sont installées. Petit cours d'élevage d'abeilles. Copier

Serge Cettolo devant la vingtaine de ruches qu'il a installées au fond de son jardin, et destinées à l'élevage. © Radio France - A.W.

Le travail de l'apiculteur consiste en partie à déplacer ses ruches selon les saisons, et sur des sites variés, pour leur permettre de butiner des plantes différentes et ainsi donner des arômes particuliers au miel. Aux ruchers d'Embideau, ce sont 400 ruches qui se promènent dans le Gers, l'Ariège, la Haute-Garonne et les Landes.

La relation entre apiculteurs et agriculteurs est importante : les producteurs de miel ont besoin de l'aval des fermiers pour installer les ruches en bord des champs, que les abeilles pollinisent. Copier

En ce moment, les abeilles travaillent, mais elles sont calmes. Pas besoin d'enfiler une combinaison de cosmonaute pour s'approcher des ruchers. © Radio France - A.W.

Bougies, sirops, sucettes, savons et shampooings, mais aussi pain d'épice, hydromel, et bien entendu différents types de miels, fleurs, montagne, sarrasin, acacia, châtaignier, tournesol... La ferme d'Embideau dispose d'une large gamme de produits à base de miel, tous distribués en vente directe. Cette petite exploitation dispose d'un grand magasin à la ferme et propose, sur réservation, des visites guidées avec dégustation pour des groupes. Aucun intermédiaire entre les produits de cette famille d'apiculteurs et les clients : tout est distribué en vente directe, au magasin de l'exploitation à Saint-Cricq, via des commandes sur internet ou encore sur des foires et salons.

Découverte du grand magasin de la ferme avec Serge Cettolo et présentation de quelques produits, parmi lesquels une curiosité : de l'hydromel. Copier

La boutique est spatieuse pour pouvoir accueillir des groupes de visiteurs. Serge Cettolo fait le guide : c'est un plaisir pour lui. © Radio France - A.W.

Et le moment tant attendu, pour clôturer la visite en beauté : une dégustation, commentée par l'apiculteur. Copier

Comme pour les vins, la dégustation des miels se fait dans un certain ordre, du plus doux au plus puissant. © Radio France - A.W.

La visite guidée proposée par les Ruchers d'Embideau n'est pas qu'une présentation des produits. C'est aussi une explication du métier d'apiculteur et du fonctionnement des ruches. © Radio France - A.W.