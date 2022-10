Le monde merveilleux des abeilles à La Ferme Verdoulet à Mondragon

Un chemin entre Uchaux et Mondragon, un promontoire sur la gauche, de bonnes odeurs, quelques pins et des chênes, la terre rouge du Massif d'Uchaux... et quelques centaines de mètres plus loin, la ferme qui apparaît au détour d'un virage.

Virginie et Christophe, les deux associés à la tête de l'exploration, m'accueillent pour me faire entrer dans le monde exceptionnel des abeilles. Leur passion commune depuis quelques années.

Ça tombe bien c'est jour de récolte pour le dernier miel de la saison. Les hausses sont revenues bien remplies depuis la montagne. La couleur est caractéristique, .le produit est gouteux et épais.

Au labo, Christophe prépare les hausses, Virginie désopercule avant de mettre à tourner dans l'extracteur. Il en faut du temps pour obtenir le précieux nectar... que de travail et de connaissaces nécéssaires pour y arriver.

Les haussent arrivent de la montagne © Radio France

A la ferme Verdoulet, on décline le miel sous toutes ses formes : en pot, en bonbons, glaces et même en délicieuses pâtes à tartiner qui font le bonheur de mes dimanches matins. Virginie a de grands talents de pâtissière. Très vite elle a voulu dévélopper ces autres produits et Christophe ne veut pas s'arrêter en si bon chemin ; Il est parti à la recheche du meilleur laboratoire pour l'extraction du propolis. Et les premiers flacons sont déjà disponibles.

Virginie désopercule les hausses © Radio France

La ferme Verdoulet vous accueille à Mondragon chaque après-midi, route de Rochegude à Mormoiron / contact : 04 90 40 97 04

Pour en savoir plus : ferme Verdoulet sur Facebook et les vidéos sont sur Instagram : david_et_le_terroir