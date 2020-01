Le Moulin Gourmand, en Ariège, à Engomer

En Ariège à Engomer, la famille Gimbrède fabrique en version artisanale et locale; des fromages, des raviolis farcis au confit et du millas.

Vincent et Christian Gimbrede pour le Moulin Gourmand à Engomer (09)

Engomer, France

En Ariège,le Moulin Gourmand , une petite entreprise familiale, ou l’on fait des spécialités 100% locales et artisanales. Nous sommes à 10 km de Saint Girons, à Engomer, au dessus de la rivière le Lez. Au menu: fromage, raviolis au Magret de Canard confit et à la Brousse ou encore (pour le dessert); du millas. Tout débute dans la fromagerie , au côté de Christian Gimbrède, qui continue cette aventure familiale gourmande commencée par son père à la fin des années 70.

Fabrication du fromage au lait cru au Moulin Gourmand à Engomer (09) Copier

égouttage des fromages de Bethmale au Moulin Gourmand à Engomer (09) © Radio France - Emmanuelle Wiener

Christian Gimbrède dans la cave à fromage © Radio France - Emmanuelle Wiener

Du lait local pour fabriquer du fromage de Bethmale ou de la brousse. Nous sommes en Ariège, au Moulin Gourmand . Christian Gimbrède (le maître des lieux) défend une production artisanale et travaille donc avec les éleveurs de la région . Nous sommes dans l'atelier de fabrication de ces fromages au lait cru.

Fabrication artisanale pour les fromages du Moulin Gourmand à Engomer en Ariège Copier

Parmi les délices de ce Moulin Gourmand: des raviolis farcis. Nous quittons la fromagerie pour aller juste en face , dans l'atelier de fabrication de ces fameuses raviolis!!!!!

L’atelier de fabrication des ravioles au Moulin Gourmand à Engomer en Ariège Copier

Christian Gimbrède dans l'atelier de fabrication des ravioles du Moulin Gourmand à Engomer © Radio France - Emmanuelle Wiener

raviolis au Magret de Canard confit et à la Brousse du Moulin Gourmand à Engomer © Radio France - Emmanuelle Wiener

En Ariège,le Moulin Gourmand , une entreprise familiale. C’est la famille Gimbrède (avec toute son équipe de salariés) qui produit artisanalement et commercialise , les ravioles, mais aussi les cassoulets au fèves, l’aligot et les fromages. Des fromages qui ont le label “Valeurs Parc Naturel Régional Pyrénées Ariégeoises”. C’est un + pour l’entreprise et pour les éleveurs avec qui elle travaille .

Le label “Valeurs Parc Naturel Régional Pyrénées Ariégeoises” pour les fromages du Moulin Gourmand Copier

Le Moulin Gourmand en Ariège, à Engomer : une petite fabrique familiale qui résiste à la malbouffe et a fait le choix du local pour les ingrédients de ces spécialités. Avec Christian et Clément Gimbrède qui nous accueillent , il est temps de passer au dessert !

Le millas du Moulin Gourmand à Engomer (09) Copier

Avec 30 à 35 tonnes par an, le Moulin Gourmand est le leader mondial de la production de millas ! Ou trouver les spécialités du Moulin Gourmand? A Engomer bien sur, puisqu’il y a une boutique, mais aussi (toujours en Ariège) , sur la marché de saint Girons le samedi matin. Vous pouvez compter sur Christian pour vous faire goûter des ravioles croustillantes ou des tranches de millas (elles aussi croustillantes!!)

Le millas (dessert traditionnel) © Radio France - Emmanuelle Wiener

Dans la boutique du Moulin Gourmand à Engomer en Ariège © Radio France - Emmanuelle Wiener