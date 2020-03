Le Paï-Sho, salon de thé rue des Godrans à Dijon

Un salon de thé qui propose plus d'une centaine de variétés de thés. Ça donne envie !

Quelques petites gâteaux qui font envie © Radio France - Florence Gallice

Amaury nous a reçu chez lui, au Paï-Sho, un salon de thé de la rue des Godrans. On peut y manger une tartine ou une part de tarte salée de l'Audace des Saveurs à l'heure du déjeuner mais on peut aussi se faire plaisir pour le goûter avec quelques douceurs de chez Mairet Créations accompagnées d'une bonne tasse de thé préparé dans les règles de l'art.

Le thé vert © Radio France - Florence Gallice

Plus de 100 variétés de thés et parmi ces variétés, on peut trouver du thé vert.

Le thé noir © Radio France - Florence Gallice

On a tous un thé préféré et le votre, c'est peut-être le thé noir ? Ou alors le thé aromatisé ? Vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plait au Paï-Sho et Amaury saura vous donner de bons conseils.

Quelques objets que l'on peut trouver au Païsho © Radio France - Florence Gallice

Si vous avez envie de vous faire plaisir en repartant avec des tasses et une théière, c'est tout à fait possible.

Parmi les thés qui sont plus rares, on trouve les thés blancs dont Amaury aime aussi nous parler.

Paysage d'Asie © Radio France - Florence Gallice

Le Paï-Sho, un endroit où l'on aime se poser et qui va vous donner envie de faire quelques découvertes. Vous n'allez quand même pas repartir les mains vides ? Un petit sachets d'une centaine de grammes d'un thé qui vous tente ? Tiens, d'ailleurs, on choisi quoi ?

Une centaine de variétés de thés © Radio France - Florence Gallice

Le est au 54 rue des Godrans à Dijon.

Vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook

09 73 50 78 86