Le petit pois avec le chef Vivien Durand du Prince noir à Lormont

Légume printanier par excellence, c'est le moment de cuisiner le petit pois. En soupe, en salade ou en accompagnement, avec de la sauce soja, de la menthe et de la carotte, le petit pois a plus d'une saveur dans sa cosse. Le souvenir du petit pois fait partie de l’enfance de beaucoup d’entre nous. Pour vous montrer de quoi est capable ce petit légume à la couleur vitaminée, un chef passe aux fourneaux ! Vivien Durand officie dans les cuisines du restaurant Le Prince noir à Lormont en Gironde. Il vous dévoile ses trucs et astuces pour vous amuser avec ce petit légume.

Long à cultiver et à récolter, le petit pois évolue au fil de la saison et son utilisation aussi. Croquant à souhait au début, il est parfait à déguster à la croque au sel. Il devient plus farineux vers la fin et se révèle donc idéal en purée avec beurre et matière grasse par exemple. Suivez les conseils de notre chef pour bien le choisir. Il vous donne aussi une astuce de cuisson...

Le chef Vivien Durant aime tout cuisiner dans le petit pois, même la cosse ! La preuve avec sa recette express de soupe.

Par ici la bonne soupe de petits pois ! © Getty

Les ingrédients pour réussir votre soupe : pommes de terre, oignons et poireaux (même le vert !)

Le plus important, c'est d'émincer le petit pois le plus finement possible et le passer au moulin à purée. C'est une recette facile et on ne gaspille rien.

Depuis 6 ans à la tête de la cuisine du Prince noir, Vivien Durand a l'habitude de se fournir auprès de producteurs locaux. Pour les petits pois, il fait appel à Rachel Lagière, co-fondatrice du Conservatoire du goût à Floirac en Gironde où tous les légumes sont étudiés.