Le pigeonneau, le grand retour !

Mais avant d’investir votre cuisine, Comment est arrivé le pigeon dans nos assiettes ?

L’élevage des pigeons ne date pas d’hier, mais remonte à l’Antiquité. Les vestiges des énormes pigeonniers égyptiens, en forme de tour, pouvaient abriter plusieurs milliers de couples. Mais seuls les rois et leur cour avaient le privilège de déguster du Pigeonneau au cours des festins. Les premiers dateraient du 3ème millénaire avant J.-C.

Au Moyen Âge, la noblesse se régale de Pigeonneaux farcis, cuisinés en pâtés, soupe, rôtis ou bouillis. Des recettes datent également de cette période.

Jusqu’à la Révolution Française, seul le seigneur avait le droit de chasser le savoureux volatile. C’est aux Etats Unis, dans les années 30, qu’est né l’élevage rationnel des pigeons. Il fut adopté en France dans les années 60 par quelques pionniers, mais ne prit son véritable essor qu’à partir de 1980. Maintenant que vous le connaissez le pigeonneau, suivez les recettes de nos chefs Philippe Parsy, maître restaurateur (à la retraite) ancien chef du Sorbier à Razac, en Dordogne et le Chef girondin Laurent Poumeyrou, du restaurant les Chais D'Haussmann à Cestas.

Pigeonneau confits aux girolles et rosace de pommes de terre

4 Pigeonneaux fermiers, 200 g de girolles, 500g Petites pommes de terre,1 Boîte de graisse de canard, 100g Beurre, 2 cuil à café Fécule de pommes de terre, 1½ cuil à café de fleur de sel, poivre. Peler et émincer en fines rondelles les pommes de terre, rincer et égouttez-les. Faites fondre la moitié du beurre. Dans une jatte, mélanger les pommes de terre avec le beurre fondu et la fécule de pommes de terre. Réserver. Couper vos pigeons en deux, saler à la fleur de sel et poivrer.Verser un peu de la graisse de canard dans une cocotte, ajouter les pigeons, les faire dorer sur chaque face. Ajouter le reste de la graisse, 1 feuille de laurier et laisser confire à feu doux et à couvert pendant 1 h en retournant les pigeons régulièrement.Dans une poêle faire revenir les rondelles de pomme de terre avec le reste du beurre environ 7 minutes ajouter les girolles. Faire dorer les rondelles de chaque côté. Salez, poivrez.Au moment de servir, disposer les rondelles de pomme de terre en rosace dans chaque assiette. Mettre les girolles autour des rosaces

Pigeon aux girolles de Philippe Parsy Copier

Le pigeonneau s'accompagne de légumes primeurs, mais aussi d'abricots. Philippe Parsy.

Pigeonneau en deux cuissons au caramel d’épices et arabica

Pomme paille, Carotte étuvée, pour 4 personnes, 4 pigeonneaux de 300 à 400 gr, un peu d'huile, une noix de beurre, sel, poivre, une carotte, un vert de poireau, un cube de bouillon un litre d'eau, caramel d'épice et arabica, 1dl de vinaigre balsamic, 1cuil à café soluble ou moulu, 3 morceaux de sucre, 25 gr de beurre. Pour la garniture : 4 jeunes carottes fane, eau à hauteur, sel, beurre, sucre et 4 pommes de terre .