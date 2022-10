Le plantain, une plante médicinale pleine de vertus à découvrir aussi dans les assiettes

Le plantain est, comme le pissenlit, considéré comme une mauvaise herbe par les agriculteurs. C’est vrai qu’il se répand partout où il peut et est très difficile à arracher, mais ce n’est pas un défaut.

Il a de nombreuses vertus pour la santé et un goût qui rappelle celui des champignons auxquels on aurait ajouté une pointe d’oseille.

Avec plus de 200 espèces de plantain, on peut le retrouver un peu partout sur la planète. Parmi les variétés qu’on retrouve en France : le grand plantain, le plantain lancéolé et le plantain moyen.

France Bleu vous propose d’ajouter cette plante souvent haïe, dans vos assiettes pour vous réconcilier avec elle !

Vidéo : Le plantain un trésor de bienfaits

Quels sont les vertus du plantain ?

Le plantain regorge de vertus, ce qui fait d’elle, une des plantes médicinales les plus utiles. Mais ce n’est pas tout, elle est aussi un aliment clé pour certains animaux, comme les chenilles de papillon, les oiseaux, ou bien les lapins. Cette “mauvaise herbe” est donc la bienvenue dans vos jardins, d’autant plus que sa présence est synonyme d’un sol sain !

Anti-inflammatoire, cette plante peut être utilisée dans le but d’apaiser les voies respiratoires et de faciliter la respiration. Antiallergique, elle calme les réactions allergiques, et enfin antiseptiques, elle aide à former une barrière contre les bactéries et les virus. Oui, tout ça à la fois.

Mais le plantain a encore bien d’autres secrets, on vous laisse aller voir ses bienfaits sur cet article.

Les précautions à prendre avec le plantain

Attention toutefois car dans certains cas, il faut s’en méfier. Le plantain lancéolé est déconseillé aux femmes enceintes et également aux enfants de moins de 3 ans. Il peut provoquer des irritations et encombrer les voies respiratoires. Il peut aussi être allergénique, si vous souffrez d’allergies cutanées ou alimentaires (au melon par exemple), il se peut que vous soyez également allergique au plantain. De plus, utilisé à haute dose, il peut avoir des effets laxatifs et hypnotiseurs.

Enfin, quelques maladies peuvent être transmises à l’homme par l’animal, dont la douve du foie, transmise par le mouton et la maladie dite du renard. Pour les éviter, il faut fait cuir les plantes ou les cueillir en hauteur si vous voulez les manger crues.